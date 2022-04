यश की 'KGF2' से 'Jersey' के क्लैश पर कॉन्फिडेंट हैं शाहिद कपूर, बोले- फिल्म अच्छी होगी जरूर चलेगी

जहां तक बात KGF2 और जर्सी के क्लैश की है तो शाहिद कपूर काफी रिलैक्स और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शाहिद ने अपनी फिल्म जर्सी को लेकर कहा कि एक बड़ी फिल्म बनाने और एक अच्छी फिल्म बनाने में फर्क होता है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Tue, 05 Apr 2022 03:15 PM

