शाहिद-मीरा ने बेटे का नाम रखा जैन कपूर, जानिए इस खूबसूरत शब्द का मतलब

आखिरकार शाहिद कपूर के बेटे का नाम का खुलासा हो गया है। खुद शाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकरी दी है। शाहिद और मीरा ने अपने बेटे का नाम जैन रखा है। शाहिद ने बेटे के नाम का खुलासा करते हुए ट्विटर पर लिखा- 'जैन कपूर यहां है और अब हमारा परिवार पूरा हो चुका है। आप सभी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हम सब बहुत खुश हैं आप सभी को बहुत सारा प्यार.' शाहिद बेटे का नाम वाकई बेहद खूबसूरत है लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं। नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं जैन का मतलब।

Zain Kapoor is here and we feel complete. Thank you for all the wishes and blessings. We are overjoyed and so grateful. Love to all. ❤️🙏