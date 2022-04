शाहिद कपूर की 'जर्सी' पर लगा चोरी का आरोप, मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'जर्सी' (Jersey) मुसीबतों में घिरती हुई नजर आ रही है। पहले मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन किया और अब फिल्म पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 11 Apr 2022 04:36 PM

इस खबर को सुनें