Kabir Singh Box Office: 7वें दिन ‘कबीर सिंह’की कमाई का ग्राफ हुआ हाई, 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है फिल्म

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कबीर सिंह' के बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले दिन से ही यह फिल्म तूफान की तरह आगे बढ़ रही है और ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज करा रही है। फिल्म ने मात्र 6 दिनों में 125.81 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसके बाद ट्रेड एक्सपर्ट इससे 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब फिल्म के 7वें दिन की कमाई सामने आई है। boxofficeindia.com के अनुसार, फिल्म ने सातवें दिन 13 करोड़ कमाएं हैं। इस जबरदस्त कमाई के साथ ही फिल्म ने इस वीकेंड में 133 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर कमाई का ग्राफ ऐसा ही रहा तो फिल्म इस वीकेंड में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।

शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' की अबतक की कमाई

शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की मूवी 'कबीर सिंह' साउथ की ब्लॉकबास्टर फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का हिंदी रीमेक है। हिंदी में बनाई गई इस फिल्म को भी संदीप रेड्डी वांगा (Sandip Reddy Vanga) ने ही निर्देशित किया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' ने 51 करोड़ रुपये की कमाई की थी।



Days taken to reach ₹ 💯 cr by mid-range films...#KabirSingh: Day 5#Uri: Day 10#TWMReturns: Day 11#Stree: Day 16#Raazi: Day 17#BadhaaiHo: Day 17#SKTKS: Day 25

Nett BOC. India biz.