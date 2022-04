शाहिद कपूर ने खरीदी लग्जरी कार Mercedes-Maybach, करोड़ों में है कीमत

अभिनेता शाहिद कपूर ने लग्जरी गाड़ी Mercedes-Maybach S580 खरीदी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कार को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। शाहिद की इस कार की कीमत करोड़ों में है।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sat, 02 Apr 2022 04:54 PM

