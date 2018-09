शाहिद के बेटे के नाम पर फैंस ने दिए सजेशन, ट्विटर पर लगी होड़

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत एक बार फिर माता-पिता बन गए हैं। बीती रात मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस खबर के बाद से फैंस भी काफी खुश हैं और इसके बाद से ही ट्विटर पर बधाइयों की बहार लग गई है। शाहिद और मीरा को विश करने के साथ-साथ फैंस ने उन्हें दूसरे बच्चे के नाम के सुझाव भी देने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि शाहिद और मीरा ने अपने नाम में से ही अपनी बेटी मीशा का नाम रखा था, तो ऐसे में फैंस बेटे का नाम भी शाहिद और मीरा का नाम मिलाकर ही बना रहे हैं। कोई बेटे के लिए शमी कपूर का सुझाव दे रहा है, तो कोई राहिद।

दिलचस्प बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा फैंस ने शमी कपूर का नाम की सजेस्ट किया है। ऐसा में देखना ये होगा कि क्या शाहिद और मीरा फैंस के इन सुजावों पर गौर फरमाते हैं या नहीं या फिर कुछ और ही नाम रखते हैं। आप भी डालें फैंस की दिए इन सुझावों पर एक नजर-

Congratulations @shahidkapoor & #MiraKapoor / #MiraRajput for having a baby "boy ". Now, His name should be like " Shami Kapoor".



Congratulations @karanjohar , A new boy is born. Responsibility upon you , to make him a big star. — Navin Singh Air (@Navin_Air) September 6, 2018

Now that @shahidkapoor and #mirarajput are blessed with a prince 🤴 charming, they should consider naming him as “Rahid”! What say?! #MiraKapoor #MiraRajputKapoor — ॥ प्रीयंका ८५९६ ॥ (@peekypedia) September 6, 2018

@shahidkapoor

sir plz The Name Of Baby Boy Should Be Shami Kapoor, like Meesha Kapoor... It will b a great name sir..#MiraKapoor #MiraRajput #shahidkapoor #ThursdayMotivation — KRK (@Krkofficial_) September 6, 2018

Shahid & Mira , used first first 3 & 2 letters to name their daughter Misha . Now they can use last 3 & 2 letters to name the boy Rahid.

#MiraRajput — vinay pratap (@vnaypratap) September 6, 2018

@shahidkapoor

@shahidkapoor #MiraRajput first baby girl name is

Mi+Sha=Misha

Now baby boy name

Ra+Hid=Rahid😂😂 — Sunil Mudgil (@iamsunilmudgil) September 6, 2018