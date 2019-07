लोगों पर 'कबीर सिंह' का जादू बरकरार, तीसरे शुक्रवार कर डाली इतनी कमाई

शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर कबीर सिंह का लोगों पर जलवा लगातार बरकरार है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद कबीर सिंह ने बुधवार को 200 करोड़ का माइस्टोन पार किया था। लगातार दो हफ्तों तक सिनेमाघरों में दर्शकों को बांधे रखने के बाद तीसरे शुक्रवार कबीर सिंह ने 5.40 करोड़ का कारोबार किया।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तीसरे शुक्रवार को हुए कबीर सिंह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि फिल्म तीसरे शुक्रवार भी थिएटर्स में बरकरार है। लेकिन अब अगर तीसरे शनिवार और रविवार थोड़ी रफ्तार पकड़े तो 225 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म ने तीसरे शुक्रवार 5.40 करोड़ का कारोबार किया। इसी के साथ कबीर सिंह का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 218.60 करोड़ रुपये हो गया है।

#KabirSingh remains steady on [third] Fri... Should gather speed on [third] Sat and Sun... Will cross ₹ 225 cr today [Sat]... [Week 3] Fri 5.40 cr. Total: ₹ 218.60 cr. India biz.

July 6, 2019

Top 5 highest grossing films... 2019 releases...

1. #Uri

2. #KabirSingh [still running]

3. #Bharat

4. #Kesari

5. #TotalDhamaal

[BO ranking as on 4 July 2019]

⭐️ #KabirSingh will occupy No 1 rank in its Week 3.

⭐️ #KabirSingh is being showcased in 2000+ screens in Week 3.

July 5, 2019

#KabirSingh biz at a glance...

Week 1: ₹ 134.42 cr

Week 2: ₹ 78.78 cr

Total: ₹ 213.20 cr

India biz.

⭐️ Will #KabirSingh join the coveted ₹ 300 cr Club?... The cricket matches [#CWC19] might act as a roadblock... Week 3 will give an idea of its *lifetime biz*.

July 5, 2019

#KabirSingh continues to flex its muscles at the BO... Packs a solid total... Will emerge highest grossing #Hindi film [2019] in Week 3... [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr, Wed 7.53 cr, Thu 6.72 cr. Total: ₹ 213.20 cr. India biz.

July 5, 2019

बता दें कि इस फिल्म के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। यह इस साल की पहली ऐसी फिल्म है जिसने सबसे तेजी के साथ 200 करोड़ कमाए हैं। इस मामले में कबीर सिंह ने सलमान खान की भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत को 200 करोड़ की कमाई के लिए 14 दिन लगे थे जबकि कबीर सिंह ने 13 दिन में यह आंकड़ा छू लिया। बता दें कि कबीर सिंह तेलुगू फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक है। यह अर्जुन रेड्डी के निर्देशक संदीप वांगा के निर्देशन में ही बनाई गई है।

