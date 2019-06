फैंस की विश पूरी करने लिए कार पर चढ़े शाहरुख खान, बार-बार देखा जा रहा है VIDEO

SRK sir to come out of Mannat and give greeting among fans #shahrukhkhan #kingkhan #kingofbollywood #kingofromance #badshahofbollywood #bollywoodindonesia #chennai #mumbai #delhi #bangalore #hyderabad #tamilnadu #pune #kolkata #ahmedabad #gujarat #gandhinagar #punjab #bombay #gujarati #rajasthan #newdelhi #RamezGalal #Dubai #Egypt

A post shared by Team SRK Indonesia (@teamsrkindonesia) on Jun 6, 2019 at 4:43pm PDT