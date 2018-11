इमरान हाशमी को मिला शाहरुख खान का साथ, दोनों एक साथ करेंगे ये काम

शाहरुख खान और इमरान हाशमी को एक साथ जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों किसी फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि प्रोड्यूस के रूप में एक साथ नजर आएंगे। बता दें कि शाहरुख खान और इमरान हाश्मी एक ही प्रोजेक्ट के एक दूसरे से हाथ मिलाया है। दरअसल शाहरुख खान नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरिज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमे मुख्य भूमिका इमरान हाशमी निभाने वाले हैं। ‘बार्ड ऑफ ब्लड’ नाम की इस सीरीज में इमरान हाशमी एक स्पाई की भूमिका में दिखेंगे, जिसे शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है।

इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने फर्स्ट फूटेज रिविल कर किया है। सिंगापूर में हुएएक खास इवेंट में एक रिकार्डेड मैसेज के ज़रिये शाहरुख खान ने इस सीरिज का प्रीव्यू अनवील किया। शाहरुख ने इस मौके पर जो मैसेज भेजा है उसमे कहा है कि फिलहाल पूरी टीम इसकी शूटिंग लेह में कर रही है। आपको बता दें कि मार्च, 2015 में रिलीज़ हुई लेखक बिलाल सिद्दिकी की इसी नाम से आई किताब पर यह वेब सीरिज आधारित है।

इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया ट्वीट कर बताया कि ‘कबीर आनंद बनने के लिये तैयार हूं। इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हूं’

वहीं शाहरुख खान ने भी इसके जवाब में ट्वीट किया था, ‘स्वागत है मेरे दोस्त। यह एक यात्रा है जो रोमांच और ड्रामा से भरी हुई है।’ बार्ड ऑफ ब्लड में इमरान हाशमी खुफिया जिंदगी जी रहे एक जासूस कबीर आनंद के किरदार में दिखाई देंगे।

