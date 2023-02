Box Office: UK में 'अवतार 2' को टक्कर दे रही शाहरुख खान की 'पठान', जानें दोनों फिल्मों के कलेक्शन

ऐप पर पढ़ें

हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' (Avatar The Way of Water) का 7वें हफ्ते भी जलवा देखने को मिल रहा है। फिल्म वर्ल्डवाइड ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। एक ओर जहां यूके (UK) में भी फिल्म का अच्छा कलेक्शन जारी है तो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म पठान (Pathaan) उसे टक्कर देती दिख रही हैं। शाहरुख की पठान को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड पसंद किया जा रहा है। ऐसे में यूके में इन दोनों की कमाई का क्या हाल है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

अवतार 2 को टक्कर देती पठान

कॉमस्कोर की रिपोर्ट शेयर करते हुए वैराइटी ने बताया है कि सातवें हफ्ते अवतार 2 ने 2.1 मिलियन जीबीपी की कमाई की है और एक बार फिर सबसे आगे हैं। वहीं यूके में फिल्म की कुल कमाई 70.6 मिलियन जीबीपी हो चुकी है। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि सिर्फ 5 दिनों में ही शाहरुख खान- दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की पठान ने 1.9 मिलियन जीबीपी की कमाई की है और फिल्म दूसरे नंबर पर है।

पठान ने रच दिया इतिहास

बता दें कि पठान, यूके में कुल 223 जगहों पर रिलीज हुई है और फिल्म की कमाई काफी अच्छी हो रही है। बता दें कि ये आंकड़े सिर्फ संडे तक के हैं। याद दिला दें कि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यूके में अभी तक किसी भी इंडियन फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी पठान के पास ही है। पठान ने पहले ही दिन 3,19,000 जीबीपी की रिकॉर्ड ओपनिंग की थी। इसके बाद पठान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए शुक्रवार को 3,45,000 जीबीपी और शनिवार को 5,56,000 जीबीपी का कलेक्शन किया था।