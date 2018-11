रिलीज से पहले मुसीबत में फंसी शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो', पोस्टर में कृपाण से भड़का सिख समुदाय

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'जीरो' के पोस्टर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। इस विवाद से यह फिल्म मुसीबत में फंस सकती हैं। बता दें कि 'जीरो' के पोस्टर को लेकर पर सिख समुदाय ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं समुदाय ने शाहरुख खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में केस भी दर्ज कराया है। समुदाय के ने आरोप में कहा है कि शाहरुख ने 'जीरो' फिल्म के पोस्टर में कृपाण धारण कर रखी है जो कि उचित नहीं है। समुदाय इसे वापस लेने की मांग की है।

सिख समुदाय का कहना है कि फिल्म के पोस्टर में शाहरुख नंगे बदन पर नोटों का हार पहने और गले में गातरा (कृपाण) पहने दिखाई दे रहे हैं, जो सिखों के पवित्र पांच ककारों में से एक है। इसे मजाकिया ढंग में दिखाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बारे में डीएसजीपीसी के धर्म प्रचार कमिटी के चेयरमेन परमजीत सिंह राणा ने एक लेटर जारी करते हुए कहा, 'हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म का पोस्टर सामने आया है, जिसमें वह कृपाण पहने हुए नजर आ रहे हैं, जो इसका मजाक उड़ाने के समान है।'

भजन गायक विनोद अग्रवाल का निधन, दो दिन से था सीने में दर्द

I have written a letter to actor of @Zero21Dec @iamsrk & director @aanandlrai to withdraw the objectionable scene and poster showing Kirpaan as ordinary dagger



Filed a complaint as well as this promotion hurts Sikh sentiments pic.twitter.com/yuTpVPLfij