हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Shah Rukh Khan vs Akshay Kumar : शाहरुख खान की 'डंकी' की होगी अक्षय कुमार की 'बड़े मियां छोटे मियां' से टक्कर

Shah Rukh Khan vs Akshay Kumar : शाहरुख खान की 'डंकी' की होगी अक्षय कुमार की 'बड़े मियां छोटे मियां' से टक्कर

Dunki Clash with Bade Miyan Chote Miyan : शाहरुख खान ने आज बड़ी अनाउंसमेंट की है। शाहरुख ने फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है डंकी जिसमें तापसी उनके साथ हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 19 Apr 2022 06:46 PM

इस खबर को सुनें