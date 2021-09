शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने 'रेड एंग्री इमोटिकॉन' के साथ शेयर की अपनी BTS फोटो, देखकर लोग बोले -Bomb

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भले ही अभी तक अपना बॉलीवुड डेब्यू नहीं किया है, लेकिन दर्शकों का दिल कैसे जीता जाता है ये बात वो बखूबी जानती हैं। तभी तो वह सोशल मीडिया पर लगातार अपनी मौजूदी दिखाकर अपने चाहने वालों का मनोरंजन करती रहती हैं। सुहाना की यही खूबी उनके फैंस को भा जाया करती है। इसी बीच सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी नई तस्वीर किया है। हालांकि मजेदार बात ये है कि सुहाना की ये तस्वीर उनकी मां गौरी खान पहले ही शेयर कर इसपर प्यार बरसा चुकी हैं।

सुहाना इंस्टाग्राम पर इस फोटो तो पोस्ट करते हुए रेड एंग्री इमोटिकॉन का यूज किया है, जिससे देखकर हर कोई थोड़ा शॉक्ड है कि इस स्टार किड का आखिर क्या मूड है? सुहाना के मूड का तो पता नहीं लेकिन फैंस इस फोटो को देखकर काफी खुश है। सुहाना के पोस्ट करते ही उनके चाहने वाले ताबतोड़ कॉमेंट कर सुहाना की तारीफ कर रहे हैं। सुहाना, किसी को बॉम लग रही हैं तो किसी को वह किलर दिखाई दे रही हैं। सुहाना के पोस्ट पर लाखों कॉमेंट और लाइक्स देखे जा सकते हैं।

सुहाना की इस फोटो को शेयर करते हुए उनकी मॉम गौरी खान अपने फेवरेट कलर का खुलासा किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था-हां ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। इस फोटो में सुहाना ह्वाइट हॉट और जींस में दिख रही हैं। उनके बैक ग्राउंड में ब्लू समंदर दिख रहा है, जो उनकी फोटो की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है।