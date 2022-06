गौरी खान के वीडियो पर शाहरुख का कमेंट, पढ़कर बेचैन हुए फैंस, पूछा- आप ठीक तो हो?

सुपरस्टार शाहरुख खान के कोविड पॉजिटिव होने की खबर ने हाल ही में फैंस को काफी परेशान कर दिया था। किंग खान ने खुद इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है लेकिन फैंस लगातार उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘Gel Well Soon SRK’ ट्रेंड कर रहा था। अब गौरी खान की एक पोस्ट पर शाहरुख खान का कमेंट लोगों का ध्यान आकर्षित कर गया है।

गौरी के वीडियो पर शाहरुख का कमेंट

हुआ यूं कि गौरी खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंटीरियर और डेकोर पर मास्टर क्लास शुरू करने के बारे में एक वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो पर शाहरुख खान ने कमेंट किया, 'मुझे लगता है कि शायद मैं भी इसके लिए साइन अप करना चाहूंगा… get my study to look better। शाहरुख के इस कमेंट पर ढेरों फैंस ने जवाब दिया है।

कमेंट बॉक्स में बेचैन हुए SRK के फैंस

एक फैन ने शाहरुख खान के इस कमेंट पर लिखा, 'शाहरुख उम्मीद है कि आप ठीक होंगे सर, मैं आपके जल्द ठीक होने की दुआ करता हूं।' एक अन्य फैन ने शाहरुख खान के लिए लिखा, 'ओह जरा देखो तो कोई ठीक हो रहा है, हमारा सबसे मजबूत शख्स।' एक शख्स ने लिखा- शाहरुख सर अपना ख्याल रखिए बहुत, अल्लाह सेहत अता फरमाए आपको, इस कमेंट के लिए आपका शुक्रिया।'

संबंधित खबरें

बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे शाहरुख

एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज अपनी सेहत का हाल भी शेयर करें फैंस के साथ।' बता दें कि शाहरुख खान के कई प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट अभी तक किया जा चुका है और कई फिल्मों में वह गेस्ट अपीयरेंस देते भी नजर आएंगे। किंग खान का लंबे वक्त तक बड़े पर्दे से दूर रहना फैंस को काफी खला है और अब वह एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में हैं।