'शीर कोरमा' में नजर आएंगी शबाना आजमी, निभाएंगी यह किरदार

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) फराज अंसारी (Faraz Ansari) की फिल्म 'शीर कोरमा' (Sheer Kurma) में नजर आएंगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बना लिया है। इस फिल्म में शबाना मां की भूमिका में रहेंगी और उनके साथ स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) व दिव्या दत्ता (Divya Dutta) भी दिखेंगी।

शबाना ने कहा कि दिव्या दत्ता ने मुझसे 'शीर कोरमा' के स्क्रिप्ट पर काम करने की सिफारिश की। उनकी बात मानकर मैं फराज से मिली। वह इस कहानी को लेकर ईमानदार और गहरे तौर पर प्रतिबद्ध दिखे। मैंने हां कर दिया। मुझे खुशी है कि स्वरा भास्कर और दिव्या के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं जल्द शूटिंग शुरू करने की सोच रही हूं।

