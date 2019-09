शबाना आजमी ने दी डेंगू खतरे से सावधानी बरतने की सलाह, साथ ही CM अरविंद केजरीवाल के लिए कही ये बात

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी इस बात से वाकई में बेहद हैरान हैं कि मुंबई में ज्यादातर लोग बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों को डेंगू के मच्छरों की जांच के लिए अपने घरों में घुसने नहीं देते हैं।

उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया, 'मैं उस वक्त हैरान हो गई जब डेंगू के लिए मेरे घर की जांच करने आए बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि लोग उन्हें अपने घरों में घुसने नहीं देते हैं।'

I was shocked when BMC officers who checked my home for #Dengue said that most people do not let them enter their homes ! Flowers in vases are breeders of #Dengue . Water must be changed every day without fail. Check theres no stagnant water in your homes.

घर में जमे हुए पानी जहां डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं, के बारे में लोगों को सावधान करते हुए उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा, 'फलों के गमले डेंगू के प्रजनक हैं। पानी को बिना भूले हर रोज बदलना चाहिए। अपने घरों में देखें कि कहीं पानी जमा हुआ तो नहीं है।'

इसके साथ ही शबाना ने सीएम केजरीवाल के 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैम्पेन को सपोर्ट भी किया।

I support @ArvindKejriwal .If all of us inspect our homes for just 10 minutes every Sunday morn we can successfully combat dengue. Make sure there's no standing water at any place in your home, and if there is, pour it out, replace it or pour oil over it.#10Hafte10Baje10Minute