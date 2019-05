नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर मेरे देश छोड़ने की खबरें फर्जी हैं: शबाना आजमी

बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने बारे में झूठी खबर फैलाए जाने को लेकर 'फेक न्यूज ब्रिगेड' की आलोचना की है। दरअसल, शबाना ने बताया कि नरेन्द्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर उनके देश छोड़ने की खबरें फर्जी हैं।

. "मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश छोड़ दूँगी"शबाना आज़मी

This is PURE FABRICATION. Ive never said this and i have no intentions of leaving the country. This is where I was born and this is where Ill die.I hve nothing but contempt for The Fake News Brigade. — Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 11, 2019

अदाकारा ने ट्विटर पर कहा कि यह 'पूरी तरह से मनगढ़ंत खबर है'। शबाना ने कहा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और देश छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसी जगह मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मेरी मृत्यु होगी...।'

The Fake News Brigade is pretty pathetic. Their overdrive exposes their fear at losing out. Issues pe baat kar nahi sakte tto chalo jhoot itni baar bolo ke usey log sach maan lein is their motto.But they r falling flat on their faces bcoz there r enuf brave voices exposing dem — Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 11, 2019

उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, 'फेक न्यूज ब्रिगेड की हालत बहुत ही दयनीय है और चूंकि वे मुद्दों के बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए वे बार-बार झूठ फैलाते हैं ताकि लोग उन्हें सच मान लें।'

शबाना ने कहा कि उनके पिता कैफ़ी आज़मी ने उन्हें सिखाया था कि अपने विरोधियों से कभी भी शत्रुओं की तरह व्यवहार न करें।