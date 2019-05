Shabana Azmi और Jaya Bachchan के गुरु रोशन तनेजा का हुआ निधन, ट्वीट कर उनके लिए लिखी ये बात

कई नामी फिल्म कलाकारों को अभिनय का गुर सिखाने वाले एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा का निधन हो गया है। यह जानकारी उनके परिवार के सदस्य ने दी। 87 वर्षीय रोशन ने हिंदी फिल्म जगत के शबाना आजमी (Shabana Azmi), नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah), जया बच्चन (Jaya Bachchan), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) जैसे दिग्गज कलाकारों को अभिनय का ककहरा सिखाया था।

आईएएनएस के मुताबिक रोशन के बेटे रोहति तनेजा (Rohit Taneja) ने बताया कि मेरे पिता का शुक्रवार रात 9:30 बजे नींद में ही निधन हो गया। वह लंबी बीमारी से जूझ रहे थे।

Late last night came the sad news that @RoshanTaneja passed away.He was my Guru at FTII and the only person whos feet I touched.I was privileged to be trained in Acting by https://t.co/TDtYgGxmLh deepest condolences to Didi and the family. RIP Taneja Sir — Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 11, 2019

#RoshanTaneja passed away last night. With him ended an illustrious era spanning more than five decades-the greatest teacher of method acting we ever had- the revered guru to no less than four generations of brilliant actors. Rest in peace Sir. pic.twitter.com/21G0ZLbqcZ — Atanu Ghosh (@atanugsh) May 11, 2019

Our Guru Roshan Taneja passed away. May the departed soul rest in eternal peace. He was an excellent teacher who taught for the love of acting and made us all feel like family #RipRoshanTaneja ji — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) May 11, 2019

रोशन के परिवार में पत्नी मीथिका और दो बेटे रोहित और राहुल हैं। सांताक्रूज वेस्ट के विद्युत शवदाहगृह में शाम को 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। वह कलाकारों को 1960 के दशक से अभिनय के गुर सिखाते चले आ रहे थे। उनकी शुरुआत एफटीआईआई, पुणे से हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग की नींव रखी थी।

शबाना आजमी ने शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि बीती रात को रोशन तनेजा के निधन की बुरी खबर मिली। वह एफटीआईआई में मेरे गुरु और इकलौते ऐसे इंसान थे, जिनके मैं पैर छूती थी।

अभिनेता राकेश बेदी ने लिखा कि मेरे लिए बेहद दुखद दिन। मेरे गुरु रोशन तनेजा का कल देहांत हो गया। मेरे करियर को बनाने के लिए उनका एहसानमंद हूं।