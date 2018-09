धारा 377: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बॉलीवुड हस्तियों ने यूं दिया रिएक्शन

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरूवार को एकमत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामचंद्र सिरस के जीवन से प्रेरित होकर 'अलीगढ़ फिल्म बनाने वाले निर्देशक हंसल मेहता ने इस फैसले को 'नई शुरुआत बताया। उन्हें समलैंगिक होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

Historical judgment!!!! So proud today! Decriminalising homosexuality and abolishing #Section377 is a huge thumbs up for humanity and equal rights! The country gets its oxygen back! 👍👍👍💪💪💪🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZOXwKmKDp5 — Karan Johar (@karanjohar) September 6, 2018

A new beginning. The law is gone. The Supreme Court has done what parliament failed to do. Now it’s time for attitudes to change. Let’s rejoice but let us also reflect. This is a new beginning. #Sec377verdict https://t.co/2HQqIY7vUB — Hansal Mehta (@mehtahansal) September 6, 2018

Sanity prevails for once we can believe we have some sensible decision makers and lawmaker s available to this generation. #Section377 gone with the wind. — Arjun Kapoor (@arjunk26) September 6, 2018

This is the india I want to live in. Not one filled with hate, bigotry,sexism homophobia and intolerance. THIS is the India I love. 🇮🇳 🌈 — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) September 6, 2018

न्यूज एजेंसी भाषा ने इस बात की जानकारी दी है। हंसल मेहता ने ट्वीट कर कहा, 'एक नई शुरुआत। कानून ने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने वह किया जो संसद नहीं कर पाई। अब समय आ गया है कि रवैया बदला जाए। चलिए खुश हों लेकिन साथ ही दिखे भी कि यह एक नई शुरुआत है। वहीं, फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी इस फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने टि्वटर पर लिखा, 'ऐतिहासिक फैसला। आज बहुत गौरवान्वित हूं। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखना और धारा 377 रद्द करना मानवता तथा समान अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। देश को अपनी ऑक्सीजन वापस मिल गई।'

RIP #Section377. Happy birthday 2018 !! Equal love. Equal lives. Proud Indian today. ♥️🌈🇮🇳 — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) September 6, 2018

इतना ही नहीं, एक्टर अर्जुन कपूर ने कहा, 'विवेक की एक बार फिर जीत हुई। हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास इस पीढ़ी के लिए निर्णय लेने वाले कुछ समझदार लोग और सांसद हैं।' एक्ट्रेस सोनम कपूर ने कहा कि एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। उन्होंने कहा, 'एक दिन कोई लेबल नहीं होगा और हम सभी आदर्श समाज में रहेंगे।

'अलीगढ़ के पटकथा लेखक अपूर्व असरानी ने कहा कि इस समुदाय को आजादी पाने के लिए 71 साल लगे लेकिन उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी। वहीं, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि लोकप्रिय नैतिकता संवैधानिक अधिकारों को नहीं कुचल सकती। उन्होंने कहा, 'शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के नागरिक सुन रहे हैं। बहुमतवादी विचार और लोकप्रिय नैतिकता संवैधानिक अधिकार तय नहीं कर सकते। हमें पूर्वाग्रहों को खत्म करना, सभी तरह के लोगों को गले लगाना और समान अधिकार सुनिश्चित करने होंगे।

एक्ट्रेस निमरत कौर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, 'अलविदा धारा 377। जन्मदिन मुबारक 2018। समान प्रेम। समान जिंदगियां। आज गौरवान्वित भारतीय हूं। फरहान अख्तर ने कहा कि यह फैसला समय की मांग है। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी धारा 377 को खत्म करने का जश्न मनाया। अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ने लिखा, ''आज बहुत खुश हूं।