मुंबई मेट्रो का समर्थन करना अमिताभ बच्चन को पड़ा भारी, घर के बाहर हो रहा विरोध-प्रदर्शन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का एमएमआरडीए (MMRDA) ने मुंबई मेट्रो का समर्थन करना काफी भारी पड़ गया है। अमिताभ बच्चन के इस फैसले का पर काफी विरोध हो रहा। वहीं उस बार मुंबईकर (Mumbaikar) उनसे काफी नाराज हैं और वे लोग अमिताभ के के घर जलसा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अमिताभ के घर के बाहर पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

बता दें कि एमएमआरडीए (MMRDA) ने मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro) के काम के लिए आरे के जंगलों (Aarey Forest)की कटाई का फैसला किया था। इस बात को लेकर यहां रहिवासी काफी हद तक नाराज है और इसके लिए कई दिनों से सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी बीच बिग बी ने मुंबई मेट्रो का समर्थन करते हुए एक ट्वीट कर दिया जिसके कारण लोग उनसे काफी नाराज हैं।

T 3290 - Friend of mine had a medical emergency, decided to take METRO instead of his car .. came back very impressed .. said was faster, convenient and most efficient .. 👍

Solution for Pollution ..

Grow more trees .. I did in my garden .. have you ❤️ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 17, 2019

बता दें कि अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए मुंबई मेट्रो की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था- ये प्रदूषण का समाधान है। मेरे एक दोस्त को मेडिकल इमरजेंसी थी, उसने कार के बदले मेट्रो से जाना चुना। वापस आकर उसने बताया कि मेट्रो तेज, सुविधाजनक और सबसे सही है। बिग बी ने आगे लिखा कि प्रदूषण का समाधान। अधिक पेड़ उगाओ, मैंने अपने बगीचे में लगाए हैं। क्या आपने लगाए हैं?।

Amitabh Bachchan Supported Metro few days Back, Aarey Activits #SaveAareyForest leading protest in front of Bachchan’s residence Jalsa pic.twitter.com/BHBxH3iZzK — Pramod Sharma (@ipramodsharma) September 18, 2019

अमिताभ के इस ट्वीट के बाद मुंबई मेट्रो के ऑफिशियल अकाउंट से बिग बी को रिप्लाई किया और कहा कि श्रीमान बच्चन हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई की आपके मित्र ने जरूरत के समय मेट्रो पर विश्वास किया और मुंबईवासियों के साथ इस अनुभव को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।

Dear Sir, in a country where you had to advertise about not defecating in the open, please don't publicly insult yourself by exhibiting this kind of privilege.



Not everyone has a garden. Please don't steal the common garden of common Mumbaikars.#LetIndiaBreathe #SaveAareyForest https://t.co/jTTgSguVqK — Let India Breathe (@LetIndBreathe) September 17, 2019

अमिताभ के इस ट्वीट को पढ़ने के बाद लोग उनपर भड़क उठे और कहा कि हर किसी के पास उनके जैसा अपना पर्सनल गार्डन नहीं होता। मुंबई मेट्रो के लिए आरे के जंगलो की कटाई की जाएगी जोकि पर्यावरण रक्षा के खिलाफ है। ऐसे में बिग बी को मेट्रो का समर्थन नहीं करना चाहिए था।