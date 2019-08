'मिशन मंगल' का बंगाली प्रोमो देखकर सौरव गांगुली ने कही ये बात

अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मिशन मंगल' 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म के हिन्दी प्रोमो के साथ-साथ बंगाली प्रोमो को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने फिल्म के बंगाली प्रोमो की तारीफ की है। सौरव ने ट्विटर पर मिशन मंगल का बंगाली प्रोमो शेयर करते हुए लिखा, 'टीम मिशन मंगल इन मजबूत महिलाओं की ताकत, साहस, छवि और जज्बे को सलाम करती है जो ये विश्वास करती है कि आकाश का अंत नहीं है।'

Team #MissionMangal salutes the strength, courage, grace and the spirit of these strong women who believe that the sky is not the limit! Baangla e promo dekhun. https://t.co/3pzJK94hm7 @AkshayKumar @taapsee @SonakshiSinha @vidya_balan @menennithya @IamKirtiKulhari

सौरव ने इस फिल्म को देखने के लिए अपील की है।

सौरव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अक्षय ने उन्हें धन्यवाद किया है। अक्षय ने लिखा, 'धन्यवाद दादा, विज्ञान की भाषा यूनिवर्सल है। इसका कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई सीमा नहीं। विज्ञान की इन अद्भुत महिलाओं को मेरी ओर से छोटा सा सम्मान। मेरी किसी प्रकार की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दें।'

Thank you dada.

The language of science is universal. It has no religion. No colour. No gender. No boundaries. Here’s my small tribute to the amazing women in science. Please do forgive me for any errors 🙏🏻 https://t.co/XGg1fj0AIN