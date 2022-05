कभी विज्ञापन एजेंसी में काम करते थे सत्यजीत रे, सिनेमा से ऐसे जुड़े कि बन गए ऑस्कर पाने वाले निर्देशक

सिनेमा को लेकर सत्यजीत रे का जो जुनून था उसने भारतीय सिनेमा को बदल दिया। 2 मई को सत्यजीत रे की 101वीं बर्थ एनिवर्सिरी है। आज इस खास मौके पर बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें।

इस खबर को सुनें