Mrs World Sargam Koushal: सरगम कौशल ने जीता मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब, 21 साल बाद वापस लौटा 'क्राउन'

Sargam Koushal has been crowned as Mrs World pageant: आज देश के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि एक बार फिर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। मिसेज वर्ल्ड 2022 (Mrs World) की विजेता सामने आ गई हैं और सरगम कौशल (Sargam Koushal) ने ये खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सोशल मीडिया पर सरगम के फोटोज और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं इसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन हैं सरगम कौशल।

21 साल बाद लौटा क्राउन

बता दें कि ये देश के लिए एक काफी बड़ा और गर्व का पल है, क्योंकि 21 साल बाद किसी भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसके पहले ये खिताब 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने जीता था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 21 साल बाद देश में मिसेज वर्ल्ड क्राउन की वापसी हुई है। वहीं बात जूरी पैनल की करें तो इसमें सोहा अली खान, विवेक ओबेरॉय, मोहम्मद अजरूद्दीन और पूर्व मिसेज वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर भी शामिल रहीं। सोशल मीडिया पर सरगम के बतौर विजेता फोटोज और वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें फैन्स पसंद कर रहे हैं।

कौन हैं सरगम कौशल

बता दें कि इससे पहले सरगम कौशल ने मिसेस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता था, जिसके बाद वो मिसेज वर्ल्ड के मुकाबले में पहुंचीं और यहां भी उन्होंने जीत का स्वाद चखा। मीडियारिपोर्ट्स के मुताबिक सरगम कौशल के पति इंडियन नेवी में हैं। वहीं सरगम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक शिक्षिका हुआ करती थी। जानकारी के मुताबिक कि सरगम कौशल ने इंग्लिश लिट्रेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। गौरतलब है कि मिसेस वर्ल्ड एक ब्यूटी पेजेंट है, जिसमें केवल विवाहित महिलाएं ही भाग ले सकती हैं।