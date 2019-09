IIFA अवार्ड में सारा अली खान ने " बेस्ट डेब्यू" का खिताब किया अपने नाम

बॉलीवुड में अपने डेब्यू के साथ सारा अली खान ने देशभर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। कल रात सारा ने आईफा पुरस्कार समारोह में 'बेस्ट डेब्यू' का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि से अभिभूत सारा ने सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया है।

सारा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लिखा,"IIFA Thank you for the best debut award #kedarnath #gratitude #jaibholenath"

इस खास अवसर पर सारा अली खान ने सफेद रंग का फ्लोरल गाउन पहना था और हर बार की तरह अपनी खूबसूरती से महफ़िल में चार चांद लगाते हुए नज़र आई। सारा के पास पहले से ही अपनी किटी में 11 ब्रांड के विज्ञापन हैं, जिनकी इस साल में ही अनुमानित वार्षिक आय 30 करोड़ से अधिक है और स्पोर्ट्स ब्रांड से लेकर ज्वेलरी ब्रांड तक, यही दर्शाता है कि वह एक वर्सटाइल अभिनेत्री है।

इसके अलावा, सारा हाल ही में घोषित इम्तियाज अली की अगली फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ और वरुण धवन की कुली नंबर 1 नजर आएंगी और दोनों ही में फिल्में अगले साल रिलीज़ होने की उम्मीद हैं।