भीड़ भरी लोकल ट्रेन में सफर करती दिखीं सारा अली खान, शेयर किया ‘नमस्ते दर्शकों’ वाला वीडियो

सारा अली खान ने कम समय में ही फैन्स के दिलों में जगह बना ली है। फिल्मों के अलावा सारा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं जहां उनका फनी अंदाज देखने को मिलता है। सारा अक्सर ‘नमस्ते दर्शकों‘ कैप्शन से वीडियो शेयर करती हैं जिसमें वह शायरी बोलती दिखती हैं। एक बार फिर से सारा ने कुछ इसी तरह वीडियो पोस्ट किया। वह मुंबई की भीड़ भरी लोकल ट्रेन में सफर करती दिखीं। उनके साथ उनकी टीम के लोग भी थे।

लोकल ट्रेन में सारा

सारा ने ब्लू कलर का सलवार सूट पहना है और मास्क से चेहरे को ढक रखा है। उन्हें चारों तरफ से उनके करीबी लोगों ने घेर रखा है जबकि अन्य यात्रियों को भी देखा जा सकता है। ट्रेन से सफर करने के बाद सारा अली खान ऑटो लेती हैं और फिर घर जाती हैं। सारा आगे कहती हैं, ‘हम पहुंच गए। थैंक्यू दर्शकों नमस्ते।‘

वीडियो के साथ सारा ने कैप्शन में लिखा, ‘नमस्ते दर्शकों, Today we used our brain, Samay ka sadupyog we took a train.( आज हमने अपने ब्रेन का किया इस्तेमाल, समय का सदुपयोग कर लिया ट्रेन)’

यूजर्स ने सारा की तारीफ

सारा के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ‘इन्हें सब इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अब ये आम आदमी हैं।‘ एक ने कहा, ‘सारा को उनकी मां ने बहुत अच्छे तरह से पालन पोषण किया है।‘ एक यूजर ने कहा, ‘सारा सो क्यूट पहन के ये नीला सूट।‘ एक यूजर लिखते हैं, ‘आप जैसी सेलिब्रिटीज को लोकल ट्रेन में देखकर अच्छा लगा।

वरुण धवन के साथ आने वाली फिल्म

सारा की आने वाली फिल्म ‘ऐ वतन मेरे वतन‘ है। इसमें उनके अपोजिट वरुण धवन हैं। करण जौहर की प्रोडक्शन की यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म की कहानी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है।