इस दिन रिलीज होगी 'कुली नंबर वन', वरुण धवन-सारा अली लगाएंगे रोमांस का तड़का

Aaj Ka Din, Agle Saal - Aaega Coolie No. 1 - Hoga Kamaal‼️🤩🧰🧨🎈 Coolie No. 1 releases on May 1, 2020 🎉🥳 #DavidDhawan @varundvn @pooja_ent #VashuBhagnani #1yearforcoolieno1

A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95) on May 1, 2019 at 9:30am PDT