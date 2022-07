Sara Ali Khan Instagram: जेह- इब्राहिम और सैफ के साथ नजर आईं सारा अली खान, लिखा स्पेशल कैप्शन

बॉलीवुड की खूबसूरत और बिंदास एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) इन दिनों लंदन में परिवार के साथ छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं। सारा अली खान की तस्वीरों सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती हैं और फैन्स उन्हें खूब पसंद करते हैं। इस बीच सारा अली खान ने कुछ बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं। सारा अली खान के साथ लेटेस्ट फोटोज में इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan), जेह अली खान (Jeh Ali Khan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) नजर आ रहे हैं। सारा अली खान के ये फोटोज तेजी से वायरल हो रहे हैं।

क्या है सारा अली खान का पोस्ट

सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सारा अली खान अपने परिवार के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीरों में सारा के साथ उनके भाई जेह अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ ही पिता सैफ अली खान नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां इब्राहिम और सैफ काफी डेशिंग दिख रहे हैं तो वहीं सारा काफी खूबसूरत और इब्राहिम काफी क्यूट दिख रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा अली खान ने कैप्शन में लिखा- Keeping up with the Pataudi’s…

इंस्टा पर सारा के 40 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स

गौरतलब है कि चाहें देसी अवतार की बात हो या फिर बोल्ड अंदाज की, सारा का हर स्टाइल फैन्स को पसंद आता है। सारा के इंस्टाग्राम पर 40.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि वो खुद 89 लोगों को फॉलो करती हैं। एक ओर जहां सारा के बिकिनी फोटोज शेयर कर इंस्टाग्राम पर आग लगा देती हैं तो वहीं दूसरी ओर सारा के देसी स्वैग पर भी फैन्स का दिल आ जाता है। सारा अली खान अभी तक कुल 830 पोस्ट कर चुकी हैं।

सारा का फिल्मी करियर

याद दिला दें कि सारा अली खान ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद सारा फिल्म सिंबा में रणवीर सिंह के साथ नजर आईं। वहीं सारा की तीसरी फिल्म कार्तिक आर्यन के साथ लव आज कल थी। इसके साथ ही सारा वरुण धवन के साथ फिल्म कुली नंबर वन में दिखी थीं। वहीं सारा अली खान आखिरी बार फिल्म अतरंगी रे में नजर आई थीं। चाहें देसी अवतार की बात हो या फिर बोल्ड अंदाज की, सारा का हर स्टाइल फैन्स को पसंद आता है।