BOX OFFICE COLLECTION: 'केदारनाथ' की कमाई में हुई बढ़ोतरी, 3 दिन में की इतने करोड़ की कमाई

अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित 'केदारनाथ' को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। फिल्म में सुशांत सिंह और सारा अली खान लीड रोल में हैं। इस फिल्म के जरिए सारा ने बॉलीवुड में एंट्री कर ली है। सारा के काम की भी काफी तारीफ हो रही है और अब फिल्म के तीसरे दिन की कमाई की जानकारी भी सामने आ गई है। तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 10.75 करोड़ की कमाई की है, तो इस हिसाब से फिल्म ने 3 दिन में (7.25+9.75+10.75 करोड़) 27.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Kedarnath has a good weekend, witnessing substantial growth on Day 2 [34.48%], but limited growth on Day 3 [10.26%]... Sustaining well from Mon to Thu is pivotal... Fri 7.25 cr, Sat 9.75 cr, Sun 10.75 cr. Total: ₹ 27.75 cr. India biz.