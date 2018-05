संजू के ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही बनाया रिकॉर्ड, इस चीज में बना नंबर 1

काफी लंबे इंतजार के बाद मोस्ट अवेटेड फिल्म 'संजू' का आखिरकार ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो गया है। 3 मिनट के इस ट्रेलर में संजय दत्त की पूरी जिंदगी की झलक देखने को मिली। ट्रेलर में रणबीर कपूर ने संजय दत्त के अलग-अलग अवतार को बखूबी पेश किया है। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ चंद घंटो में ही लाखों व्यूज मिल गए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेंड करने लगा। हर तरफ तारीफों की भरमार लग गई। वहीं ट्विटर पर 'संजू ट्रेलर' वर्ल्डवाइड टॉप 1 पर ट्रेंड करने का रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ 20 देशों में ट्रेंड पर बना रहा। ट्रेलर को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जाहिर है ट्रेलर देखने के बाद फैंस में फिल्म देखने की बेताबी और ज्यादा बढ़ गई होगी।

बता दें कि फिल्म बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के जीवन पर आधारित है। जिसमें उनसे जुड़ी हर कहानी फिल्म में देखने को मिलेगी। फिल्म संजय दत्त की जेल से लेकर लव लाइफ के बारे में भी कई खुलासे होंगे। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 29 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में कई बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे। परेश रावल सुनील दत्त के किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, सोनम कपूर भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में संजय दत्त की लव लाइफ से लेकर जेल में कटी रातों को भी बहुत ही बारिकी से दिखाया गया है।वहीं ट्रेलर की बात की जाए तो आप खुद ट्रेलर देखते-देखते संजय दत्त की जिंदगी के बारे में सोचने लगेंगे। जेल में बितायी संजय की जिंदगी के पलों को देख आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कुल मिलाकर फिल्म का ट्रेलर शानदार है। रणबीर की एक्टिंग और फिल्म की स्क्रीप्ट दोनों ही जबरदस्त लग रही हैं। बाकि तो फिल्म रिलीज के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

