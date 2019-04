'संजू' फेम अश्विन के घर आई नन्ही परी, फोटो शेयर कर लिखा- कहीं मुझे वृद्धाश्रम ना भेज दें

टीवी और फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अश्विन मुशरान के घर में किलकारियां गूंजी हैं। उनकी पत्नी रेबेका ने बेटी को जन्म दिया है। अश्विन ने बेटी और पत्नी की फोटो शेयर कर माजकिया अंदाज में इसकी अनाउंसमेंट की।

We're officially a production house with one release 😁 pic.twitter.com/sQuT7D0EGN — Ashwin Mushran (@ashwinmushran) April 25, 2019

इसके बाद अश्विन ने लिखा, 'मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि हमारी बेटी के जन्म पर मिलने वाली बधाईयों का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? आप सभी की शुभकामनाओं के लिए तहेदिल से शुक्रिया।'

I genuinely don't know how to reply to all of you for your lovely wishes on the birth of our daughter. Thank you each and every one of you. A little overwhelmed https://t.co/LhVjC16XFE — Ashwin Mushran (@ashwinmushran) April 26, 2019





इसके तुरंत बाद अश्विन ने फिर से एक मजाकिया भरा ट्वीट किया। अश्विन ने इस बार लिखा, 'मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता सता रही है कि मेरी बेटी कही मुझे वृद्धाश्रम ना भेज दें। मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहने वाला हूं ताकि ऐसा कुछ भी ना हो और फिर हम सभी एक साथ अपना हर जन्मदिन मनाएंगे।'

My only concern is that my daughter might send me to an old age home... I am going to be extremely nice to her to ensure that doesn't happen and we celebrate all our birthdays together — Ashwin Mushran (@ashwinmushran) April 26, 2019

क्रिसमस पर पत्नी ने किया था प्रेग्नेंसी का खुलासा

रेबेका ने पिछले साल ही क्रिसमस के मौके पर अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने अश्विन के साथ एक खूबसूरत तस्वीर को साझा किया था।

अश्विन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो संजू, मैं तेरा हीरो, लाइफ इन ए मेट्रो, कम्बख्त इश्क, हम तुम और घोस्ट, देसी बॉयज, एक चालीस की लास्ट लोकल, लगे रहो मुन्नाभई और फैशन जैसी फिल्मों में नजर आ चुके है।