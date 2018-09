ऐंटी-ड्रग कैंपेन के ब्रैंड ऐंबैसडर बनेंगे संजय दत्त, सरकार के साथ मिलकर चलाएंगे मुहिम

अपनी जिंदगी में ड्रग्स की लत का शिकार हो चुके बॉलिवुड के 'खलनायक' संजय दत्त अब ड्रग्स के खिलाफ कैम्पेन शुरू करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि संजय दत्त ने उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के ऐंटी-ड्रग कैंपेन का ब्रैंड ऐंबैसडर बनने के लिए हामी भर दी है। मुंबई में 29 अगस्त को इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रचार प्रसार के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने निर्देशकों के साथ बैठक की थी।

उसी वक्त वह संजय दत्त से भी मिले थे। मुख्यमंत्री रावत ने मीडिया को बताया कि ‘हाल ही में संजय दत्त से मेरी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा वे खुद अपने शुरुआती दौर में ड्रग एडिक्ट रहे हैं। जिस वजह से वो इस मुहीम के साथ जुड़कर इसका ब्रांड एंबेसडर बनना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने इसकी पीड़ा को करीब से देखा है। ये ही वजह है कि अब वे नशे के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं।’

In a telephonic conversation, Bollywood actor Sanjay Dutt has agreed to become brand ambassador of Uttarakhand's anti-drug campaign. He said he himself suffered much due to drug addiction in his life & would like to campaign against it: U'khand CM Trivendra Singh Rawat (1/9/2018) pic.twitter.com/S4spNTiXfH