लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त के प्रचार में उतरे संजय दत्त

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त संजय दत्त (Sanjay Dutt) इन दिनों अपनी फिल्म कलंक Kalank के लिए चर्चा में हैं। लेकिन, इसी बीच अपनी बहन और कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त (Priya Dutt)के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आये। इस दौरान संजय दत्त अपनी बहन प्रिया दत्त के वोट मांगे। कांग्रेस ने प्रिया दत्त को उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में वोटरों को लुभाने के लिए कई उम्मीदवार स्टार प्रचारों की मदद ले रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त का नाम शामिल हो गया है। पिछली लोक सभा चुनाव के दौरान संजय अपनी बहन के चुनावी रैली में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार संजय खुलकर प्रिया दत्त के साथ आ नजर रहे हैं। इतना ही नहीं संजय दत्त प्रिया के साथ नामांकर भरने भी गए थे। संजय और प्रिया दत्त की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

बता दें कि प्रिया दत्त का मुकाबला मुंबई उत्तर-मध्य से मौजूदा सांसद पूनम महाजन से है। भाजपा ने यहां से पूनम महाजन को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रिया दत्त मैदान में हैं। वहीं बसपा ने भी इस सीट पर इमरान मुस्तफा खान को मैदान में उतारा है।

Mumbai: Actor Sanjay Dutt campaigns for his sister Priya Dutt, Congress MP candidate from Mumbai Northwest. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/69C5V2FDCS