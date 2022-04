संजय दत्त ने कूल दिखने के लिए शुरू की थी ड्रग्स, चरसी कहकर बुलाते थे लोग और फिर...

Sanajy Dutt Drugs Addiction: संजय दत्त ने बताया, 'मैं बहुत शर्मीला था, खास तौर पर लड़कियों के साथ, तो मैंने बस कूल दिखने के लिए इसे शुरू किया था।' लेकिन फिर चीजें बिगड़ गईं और लोग उन्हें चरसी कहने लगे

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 17 Apr 2022 07:43 AM

