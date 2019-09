बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने 52वें बर्थडे पर अपनी अगली फिल्म 'पृथ्वीराज' (Prithviraj) की घोषणा करके फैंस के दिलों में खलबली मचा दी थी। अक्षय कुमार इस फिल्म का एक का टीजर रिलीज करते हुए उन्होंने बताया था कि वो इसमें लीड किरदार निभाते दिखेंगे। इस फिल्म में उनके साथ मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। वहीं खबरें ये भी कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी एक अहम किरादार की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। खबरों की माने तो यशराज बैनर तले बनने वाली इस फिल्‍म में पृथ्‍वीराज चौहान का मुख्‍य किरदार अक्षय कुमार ही निभाने वाले हैं जबकि मुख्‍य विलेन मोहम्‍मद गौरी का रोल संजय दत्‍त निभा सकते हैं। हालांकि, निर्माताओं की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब खबर हैं कि संजय और अक्षय दोनों ने पहले ही फिल्म के लिए अपना प्रीप शुरू कर दिया है। इस बात का खुलासा खुद संजय दत्त ने किया है।

आपको बता दें कि संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म प्रस्थानम (Prassthanam) के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। प्रस्थानम एक राजनीतिक ड्रामा बेस फिल्म है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान संजय दत्त ने कहा कि वह फिल्म पृथ्वीराज (Prithviraj) के साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि संजू बाबा ने इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि वो फिल्म पृथ्वीराज (Prithviraj) में कौन सा किरदार निभाते दिखेंगे।

