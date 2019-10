फिल्म 'वास्तव' के 20 साल पूरे होने पर इमोशनल हुए संजय दत्त, लिखा ये मैसेज

संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म 'वास्तव' को 20 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म के 20 साल पूरे होने पर संजय दत्त ने ट्विटर पर एक मैसेज लिखा। संजय ने सोमवार को ट्वीट किया, फिल्म वास्तव को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म ने ही मुझे एक अभिनेता होने का अहसास कराया है।

Celebrating 20 years of #Vaastav, a film which gave me the real sense of being an actor🙏 pic.twitter.com/6QHYqKwjVL