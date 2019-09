संगीतकार वनराज भाटिया की हालत खराब, इलाज कराने के लिए नहीं हैं पैसे, आमिर खान इस तरह करेंगे मदद

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने दिग्गज संगीतकार वनराज भाटिया की मदद करने का ऐलान किया है। वनराज पिछले कुछ समय से तंगहाली लेकर सुर्खियों में हैं। वह काफी समय से बीमार चल रहे हैं और हालत ऐसी है कि उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। आमिर ने वनराज की मदद करने का ऐलान किया है। हाल ही में वनराज ने बताया था कि उनके बचत खाते में एक रुपया भी नहीं बचा है।

आमिर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया की जिंदगी पर किताब लिखी जाएगी। किताब को खालिद मोहम्मद लिखेंगे। यह किताब मेरे दोस्त दलीप ताहिल की पहल पर लिखी जा रही है।

Hey guys,

Happy to announce a book project on the great music composer Vanraj Bhatia, to be written by Khalid Mohamed, at the initiative of my friend Dalip Tahil.