डांस ट्यूटर मेल्विन लुईस को लेकर सना खान ने स्वीकारी ये बात

sana khan accepted that the dancer melvin louis are in relationship

अभिनेत्री सना खान ने डांस ट्यूटर मेल्विन लुईस के साथ रिलेशनशिप में होने की बात स्वीकार कर ली है। सना ने एक तस्वीर साझा करने के साथ लिखा, 'अगर मैं तुमसे न मिली होती तो यह कभी नहीं जान पाती कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकती हूं। मैंने तुममें जो पाया उसे पाने में कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार हर दिन, हर मिनट बढ़ता जा रहा है। तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो मैं तुमसे हर दिन सीखती हूं।'

आईएएनएस के अनुसार, अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं तुम्हारे प्यार का आभार व्यक्त कर सकूं। मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी।'

सलमान खान के 'बिग बॉस-सीजन 6' से लोकप्रिय हुई सना को शो के बाद फिल्म 'जय हो', 'टॉयलेट : एक प्रेमकथा' और 'वजह तुम हो' में देखा गया था।