सामंथा रुथ प्रभु ने शरीर पर गुदवाए थे एक्स हसबैंड नागा चैतन्य से जुड़े टैटू, अब फैंस को दी ये सलाह

सामंथा रुथ प्रभु अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टा पर 'आस्क मी एनीथिंग' में फैंस को कुछ भी पूछने को कहा। इस पर उनसे जब टैटू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अब कभी नहीं बनवाउंगी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 18 Apr 2022 12:07 PM

