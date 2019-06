VIDEO: अपने बेटे योहान को हवा में उछालाते नजर आए सोहेल खान, सलमान खान ने भतीजे को बचाते हुए दे डाली ये सलाह

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोहेल खान अपने बेटे योहान खान को हवा में उछालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन दोनों के पीछे खड़े सलमान खान ने अपने भतीजे को हवा में कैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सलमान-सोहेल की इस वीडियो को खुद भाई जान ने अपने सोशल अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्लो मोशन वाले इस वीडियो के बैकग्राउंड में ‘भारत’ फिल्म (Bharat Movie) का गाना ‘स्लो मोशन’ चल रहा है। सोहेल खान का बेटा योहान बीन बैग पर बैठा है और उस बैग पर अचानक से सोहेल खान कूद जाते हैं। जिसके बाद योहान हवा में उछल जाता है और उसके आगे खड़े सलमान उसे पकड़ने के लिए जी जान लगा देते हैं।

यहां देखें वीडियो

Happy bday Yohan... dad’s got ur back and I got ur front .... but don’t fly too high pic.twitter.com/UNQqtQY4dk