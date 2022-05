शादी के लिए पूरी तरह तैयार थे सलमान खान, कार्ड भी छप गए लेकिन फिर लिया ये फैसला

Salman Khan Wedding Date: दबंग खान को इंडस्ट्री का सबसे एलिजिबल बेचलर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार सलमान खान शादी के इतने करीब थे कि वह अपने सभी फैंस को सरप्राइज कर देते।

इस खबर को सुनें