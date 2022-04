Baba Siddiqui Iftaar Party: सलमान खान को खाए जा रही थी शहनाज की चिंता? इसलिए लेकर परेशान थे 'दबंग खान'!

Baba Siddiqui Iftaar Party Salman Khan and SRK: पापारजी ने इस बात पर गौर किया कि सलमान खान ने इस बात का पूरा ख्याल रखा हुआ था कि इस पार्टी में शहनाज गिल को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Mon, 18 Apr 2022 11:56 AM

