TigerZindaHai: फैन्स के सर चढ़ा सलमान का स्वैग, पहले दिन कमाए इतने करोड़

साल 2017 की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'टाइगर जिंदा है' रिलीज हो चुकी है। फैन्स इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और ये आप फिल्म की पहले दिन की कमाई को देखकर कह सकते हैं। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा की फिल्म ने भारत में पहले दिन 33.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

Tiger ROARS... Flexes its muscles at the BO and takes an EXTRAORDINARY start... #TigerZindaHai Fri ₹ 33.75 cr. India biz. 4600 screens.