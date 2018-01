BOX OFFICE: 300cr के क्लब में शामिल हुई 'टाइगर जिंदा है', 16 दिन में बनाए ये रिकॉर्ड्स

आखिरकार रिलीज के 16 दिन बाद सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो ही गई। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। इसी के साथ ये फिल्म यशराज बैनर की सबसे तेजी से कमाई करने वाली टॉप फिल्म बन गई है।

₹ 300 cr Club and its members... #PK [2014] #BajrangiBhaijaan [2015] #Sultan [2016] #Dangal [2016] #TigerZindaHai [2017] #TZH NOTE: #Baahubali2 [dubbed Hindi version; 2017] is the ONLY film in ₹ 500 cr Club. NettBOC... India biz.

सलमान की 3 फिल्में 300 करोड़ क्लब...

फिल्म की इस नई सक्सेस के साथ ही सलमान खान 300 करोड़ क्लब के 'सुल्तान' बन गए हैं। क्योंकि, उनकी दो और फिल्में (बजरंगी भाईजान-सुल्तान) इस क्लब में शामिल हैं। जबकि आमिर खान की दो फिल्में इस क्लब में शामिल हैं (पीके और दंगल) और शाहरुख की एक भी नहीं।

#TigerZindaHai is Yash Raj’s HIGHEST GROSSER so far... Overtakes #Sultan [now at No 2], #Dhoom3 [now at No 3], #EkThaTiger [now at No 4] and #JabTakHaiJaan [now at No 5]… India biz.