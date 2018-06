BOX OFFICE COLLECTION: सलमान की 'रेस 3' ने पहले दिन की धमाकेदार कमाई, कमाए इतने करोड़

सलमान खान की फिल्म 'रेस 3' रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी उत्साह था और वो उत्साह फिल्म की कमाई को देखकर पता चल रहा है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म की कमाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म ने पहले दिन 29.17 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Race3 records a GIGANTIC START, despite pre-Eid making a dent in its business... Emerges the BIGGEST OPENER of 2018 [so far]... Fri ₹ 29.17 cr. India biz... With #Eid festivities commencing today [Sat], #Race3 is expected to post MASSIVE NUMBERS.