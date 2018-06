RACE 3: पहले दिन इतने करोड़ कमा सकती है सलमान की ये फिल्म!

सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'रेस 3' रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 'रेस 3' 4300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। सलमान की फैन्स दीवानगी को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म बड़ी कमाई कर सकती है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट भी 'रेस 3' के ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद कर रहे हैं।

दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने फिल्म के पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा, सलमान खान को रेस 3 के लिए बधाई...आशा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो।

Best wishes to @BeingSalmanKhan and Team for #Race3 release today.. Hope it will be a Blockbuster.. 👍 pic.twitter.com/7F0rLEFisU