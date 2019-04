'भारत' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद वायरल हो रहे हैं ये मीम्स, देखकर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

सलमान खान की फिल्म 'भारत' का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हो गया है। ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ ही फिल्म के डायलॉग्स को भी खूब पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन डायलॉग्स के सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

दरअसल, ट्रेलर में एक सीन के दौरान कैटरीना, सलमान से उनका नाम पूछती हैं जिस पर सलमान एक डायलॉग मारते हैं और कैटरीना उसके जवाब में कहती हैं, 'इतने भारी ज्ञान की जरूरत नहीं है'। बस इसी डायलॉग के सबसे ज्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं। देखें ये फनी मीम्स-

ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत सलमान खान से होती है जिसमें वो कहते हैं, 71 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। वे खुद को मिडिल क्लास बूढ़ा कहते हुए एंट्री करते हैं और अपनी रंगीन जिंदगी के बारे में बात करते हैं।

इसके बाद सलमान का रेट्रो लुक स्क्रीन पर आता है जिसमें उनके साथ दिशा पटानी भी दिखाई देती हैं। दिशा और सलमान खूब एंजॉय करते हुए दिखते हैं। इसके बाद सलमान की लाइफ में आती हैं 'मैडम सर'(कैटरीना कैफ)। सलमान जब कैटरीना से मिलते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि उनका नाम भारत है और वो अपने नाम के साथ किसी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करने का राज भी बताते हैं।

दोनों के बीच रोमांटिक केमेस्ट्री देखने को मिली। दोनों की स्टोरी में सब बढ़िया दिख रहा है लेकिन इसके बाद एक हादसा होता है जिसके बाद सब बदल जाता है।

इस बीच फिल्म में जैकी श्रॉफ जो कि सलमान के पिता का रोल निभा रहे हैं, सुनील ग्रोवर जो कि सलमान के दोस्त बने हैं नजर आते हैं। फिल्म में गानों की कुछ झलकियां भी नजर आ रही हैं।

देखें ट्रेलर-