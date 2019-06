Bharat Box Office Collection Prediction Day 1: पहले दिन इतने करोड़ की कमाई कर सकती है सलमान की फिल्म

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत शुक्रवार को रिलीज हो गई है। सलमान के फैन्स इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे ऐसे में कहा जा रहा है कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादेल के अनुसार, भारत के सुबह के शोज को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह के शोज 6- से 70 प्रतिशत तक भरे हुए हैं। सुमित ने पहले दिन 35-40 करोड़ रूपए की कमाई का अनुमान लगाया है।

#Bharat off to a BUMPER start at the box office across India. Film opened with 60-65% occupancy in early morning shows. Advance booking for today is HUGE, all set for record breaking EID opening.