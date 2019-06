नन्हें फैंस को धक्का देने पर सलमान खान ने सिक्यूरिटी गार्ड को जड़ा थप्पड़, अब Twitter यूजर कहने लगे हैं ये बात

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) कल ईद (Eid) के मौके पर सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को देखने के बाद फैंस और फिल्म क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर सलमान खान एक वीडियो आई है। सामने आई इस वीडियो में सलमान अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

दरअसल, सलमान की यह वीडियो पिछले दिनों बुधवार की है। जब वह मुंबई के जुहू पीवीआर थिएटर (PVR Theater) में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। स्क्रीनिंग में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे स्टार्स नजर आए। प्रीमियर पर सलमान के आते ही फैंस के बीच भगदड़ मच गई। ऐसे में सलमान की रक्षा कर रहे बॉडीगार्ड्स भी भीड़ को देखकर नर्वस हो गए और फैंस से उन्हें बचाने के लिए लोगों को धक्का देने लगे। खबर के अनुसार, इस दौरान भीड़ में कुछ बच्चे भी मौजूद थे जिन्हें उनके बॉडीगार्ड पीछे करने लगे। भीड़ में मौजूद बच्चे भी सलमान को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन सलमान को बचाने के चक्कर में उनके बॉडीगार्ड नवर्स हो कर बच्चों को हटाने लगे, जिससे बच्चे परेशान होने लगे। ऐसे में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने एक बच्चे पीछे हटाने लगा, इस बात से आहत सलमान खान अपना आपा खो बैठे और वह अपना रास्ता छोड़ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़े और उसे जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ मारकर सलमान काफी देर तक गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को देखते रहे और फिर वहां से चले गए।

यहां देखें वीडियो



यहां देखें फैंस के रिएक्शन

सलमान के इस रिएक्शन को देखकर ट्वीटर कई लोग भाई जान की तारीफ कर रहे हैं तो कई ऐसे यूजर्स हैं जो सलमान की इस हरकत को नागवार बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि बॉडीगाॉर्ड अपना जाब कर रहा था। वहीं एक यूजर ने सलमान खान के इस एक्शन को शानदार बताया है।

The security guy clearly doing his job ...we all know the how difficult is to handle a big crowd ...who the f* Salman Khan is to slap someone or decide something what is right or wrong ? If u have a problem just file a case you can’t ...you just can’t harass or abuse someone! 😡