फ्लॉप हुए सलमान खान, गिरती टीआरपी को देखकर चैनल ने उठाया हैरान करने का वाला कदम

सोनी टीवी ने बड़े आस के साथ सुपरस्टार सलमान खान का शो 'दस का दम' फिर से शुरू किया था लेकिन पहले हफ्ते में ये शो टॉप 20 में भी शामिल नहीं हो पाया, फिर दूसरे हफ्ते में किसी तरह शो ने टॉप 20 में जगह बनाई।

सोनी चैनल ने बड़ी उम्मीदों के साथ सलमान के शो 'दस का दम' की शुरुआत की थी लेकिन इस शो ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी और टीआरपी रेटिंग्स से शो बाहर रहा। यह शो सोमवार और मंगलवार रात 8.30 से 10 बजे तक ऑनएयर होता है। पर टीआरपी में बेहतर परफॉर्म नहीं करने के चलते अब शो का टाइम घटाकर 1 घंटे कर दिया गया है। यह शो अब रात 8.30 से 9.30 तक ही टेलीकास्ट होगा।

25th June onwards, watch Siddhant and Anushka redefine the meaning of love on #YehPyaarNahiTohKyaHai at a new time, Mon-Fri at 9:30 PM. pic.twitter.com/adNs8dVrPG

इसके अलावा इस टाइम चैनल पर चल रहे सीरीयल 'ये प्यार नहीं तो क्या' के टाइम में भी चेंज किया गया है। प्रोमो के अऩुसार इसका वक्त बदलकर इसे 9.30 बजे ऑनएयर किया जाएगा। इसके साथ ही 'जिंदगी के क्रोसरोड' शो भी अब से 1 घंटे ही टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इस नए टाइम स्लॉट के हिसाब से सोनी चैनल के पॉपुलर शो 'क्राइम पेट्रोल' अब ये शो 11.30 बजे नहीं बल्कि 11 बजे से शुरु होगा।

Kick start your week with loads of entertainment with contestants Suparna and Gautam along with @iAmNehaKakkar and @WhoSunilGrover. Watch #DusKaDum this Mon-Tue at 8:30 PM.@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/BFk41azgI6