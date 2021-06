'हम दिल दे चुके सनम' के 22 साल: सलमान खान ने शेयर की फोटो, ऐश्वर्या राय के नाम पर चिढ़ाने लगे लोग

सलमान खान-ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' को आज (18 जून को) 22 साल पूरे हो चुके हैं। मूवी की कास्ट इस मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही है। सलमान खान ने एक फोटो डालकर को-स्टार्स को टैग किया है। उनके फॉलोअर्स उन्हें ऐश्वर्या राय के नाम पर ट्रोल कर रहे हैं। अजय देवगन ने भी पोस्ट किया है जिसमें कई तस्वीरें शेयर की हैं।

ऐश्वर्या का नहीं है जिक्र

सलमान खान ने फोटो शेयर करके लिखा है, बाइस साल हो गए हम दिल दे चुके सनम को। उन्होंने भंसाली प्रोडक्शन और अजय देवगन को टैग किया है साथ में संजय लीला भंसाली हैशटैग दिया है। फिल्म की लीड ऐक्ट्रेस ऐश्वर्या का कहीं जिक्र नहीं है। इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स ने ऐश्वर्या का नाम लेकर ट्रोल किया है। एक ने लिखा है, भाई ने ऐश्वर्या को टैग नही किया। एक और फॉलोअर ने सलमान ऐश्वर्या की फोटो डालकर लिखा है, ऐश्वर्या नहीं हैं? एक और सोशल मीडिया यूजर का कॉमेंट है, दोनों के कितने सुंदर बच्चे होते, दुख की बात है सब गड़बड़ हो गया।

These two Would have made such good looking children together ! Sadly everything went wrong